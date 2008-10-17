Елизавета II с интернетом на "ты"

Королева Великобритании Елизавета II во время посещения лондонской штаб-квартиры компании Google собственноручно загрузила видеоролик на сайт YouTube, пишет "Газета по-украински". Ролик, снятый в 1968 году, посвящен приему в Букингемском дворце британских спортсменов, вернувшихся с Олимпийских игр в Мехико. Олимпийцев встречает сама королева Елизавета II. Это не первый опыт общения королевы с популярным сайтом. В декабре 2007 года был запущен YouTube-канал The Royal Channel, посвященный королевской семье и британской монархии. Сейчас на этом канале можно посмотреть более 50 роликов. Там же опубликовано видео о посещении Елизаветой II штаб-квартиры Google, сообщает BBC News.