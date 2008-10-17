Принц Гарри отказал Пэрис Хилтон

Недавно сын наследника британского престола Чарльза, заставил покраснеть известную тусовщицу. Об этом пишет британская газета "Daily Mail". 27-летняя Перис зашла как-то в один из лондонских ночных клубов, причем в это же время в заведении отдыхал принц с двумя друзьями. Пэрис решила сесть к ним за столик. Однако ее проигнорировали. Газета пишет, что выглядела эта сцена довольно смешно. Гарри не желал общаться с известной тусовщицей, но она решила исполнить перед ним сексуальный танец. После этого покрасневший принц встал и пожал ей руку. А через пару минут он вообще скрылся в толпе.