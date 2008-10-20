Анджелина Джоли вновь ждет ребенка

Актриса Анджелина Джоли, едва оправившись после появления на свет сына Нокса и дочери Вивьен, объявила о своем намерении вновь стать мамой. Речь идет не о четвертом биологическом ребенке Анджелины и ее спутника жизни Брэда Питта, а о новом усыновлении. Пополнение в семье ожидается совсем скоро, и пока дело тормозят только бюрократические проволочки, пишет Daily Mail. "Процесс даже невозможно начать, пока младшим детям не исполнится шесть месяцев и пока не станет ясно, что в семье нормальная обстановка", - сказала актриса на ток-шоу канала NBC. Джоли высказалась и на тему своих отношений с Брэдом Питтом. "Я встретила правильного человека, и я тут не собираюсь говорить ничего такого, что могло бы меня смутить, если у меня получится! Но мне не нравится быть без него. Мне не нравится быть одной, как это было раньше". Все растущая семья доставляет актрисе много хлопот, но и много радости. По словам Анджелины, старшие дети - 6-летний Мэддокс, 4-летний Пакс, 3-летняя Захара и 2-летняя Шило - уже привыкли к младшим братишке и сестренке, пишут «Дни.ру». "У нас столько детей, что они даже больше не замечают, если в дом приходят другие дети. Они все находятся в том прекрасном возрасте, когда им уже ничего не угрожает. Им не нужны мама и папа все время, и они могут прекрасно проводить время с малышами. Они играют с ними, меняют подгузники, называют их малышами. Им вместе весело", - рассказала многодетная мама. По словам актрисы, семья продолжит кочевнический образ жизни. Передвигаться по миру звездное семейство планирует до тех пор, пока у кого-то из детей не возникнет потребности осесть на одном месте.