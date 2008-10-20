Жена кандидата в президенты за год заработала $4 млн

Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Джона Маккейна опубликовал краткое резюме налоговой декларации его супруги. В 2007 году она заработала почти 4,2 миллиона долларов. Синди Маккейн является наследной владелицей компании по продаже пива, ее состояние оценивают примерно в 100 миллионов долларов, сообщает «Lenta.ru». До недавнего времени жена республиканского кандидата в президенты отказывалась раскрывать свои доходы, что давало повод для жесткой критики со стороны противников Маккейна. В мае Синди Маккейн заявила, что не опубликует налоговые декларации, даже если ее супруг станет президентом США. Сам Джон Маккейн опубликовал свою налоговую декларацию за прошлый год в апреле. Он задекларировал доходы в размере около 420 тысяч долларов.