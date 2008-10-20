Звезда украинского футбола ударил девушку!

История о том, как футболисты Артем Милевский и Денис Олейник сходили в «Патипа» уже обросла бесчисленным количеством домыслов и слухов. Оба «динамовца» (Олейник, правда, в данный момент находится в аренде в столичном «Арсенала») ввязались в довольно неприятную историю. «Желтые листки» интернета, в основном российского происхождения, еще больше раздули сенсацию. После похода молодых футболистов в клуб появилась также пострадавшая – девушка, предположительно по имени Эльмира. Как говорит сам Милевский о произошедшем, «в ночном клубе я сделал замечание одной вульгарной девушке, о чем не жалею. А то, что было дальше - меня не касается». А дальше было следующее – друг Артема Денис Олейник ударил девушку в лицо. Итог закономерен: вызов охраны, поездка в милицию, заявление от девушки, которое, впрочем, она забрала на следующий день. Ранее компанию Милевскому в «ночных подвигах» составлял его друг и соратник по атаке «Динамо» Александр Алиев, но после того как Саша женился, ему уже видимо не до ночных клубов. Тем не менее, журналисты и его туда приплели: мол, девушка была то ли сестрой Алиева, то ли его пассией, что, конечно же, не подтвердилось. А Денису и Артему приписали настоящий погром в клубе. Тут сказывается стиль «желтух» - когда человек пишет, а остановится, в бурном полете фантазии, не может.