Чорновил обозвал Януковича жирафом

В своем недавнем интервью на одной из радиостанций, отвечая на вопрос журналиста о том, что при мажоритарной системе в ВР проходили разные одиозные личности, Тарас Чорновил рассказал, мол, там все хорошие люди. Ну может, за исключением небольшого количества, когда ты с ними отдельно говоришь о природе, о погоде, о чем угодно другом, потому что в кулуарах все говорят, как правило, то, что думают. Также он отметил, что когда ушел из Партии регионов, из него все время пробовали вытянуть какой-то негатив против Януковича. - А я не хочу, – заявил он, – потому что я вспоминаю неплохие слова Высоцкого: «Пусть жираф и был не прав, но виновен не жираф. А тот, кто крикнул из ветвей: «Жираф большой – ему видней!»