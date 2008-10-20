Киевлянка баллотируется в конгресс США

Впервые в истории США на место в Палате представителей Конгресса США претендует кандидат, родившийся в СССР. Это 47-летняя уроженка Киева Марина Кац, выдвигающаяся от Республиканской партии по 13 округу штата Пенсильвания. Семья Кац эмигрировала из СССР в США в 1979 году, когда девушке было 17 лет. Выучив английский язык, она окончила колледж и поступила на юридический факультет университета Тэмпл, затем получила степень магистра права и в 1995 году открыла собственную юридическую фирму. Политик воспитывает двух дочерей-подростков.