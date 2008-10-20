Меркель следует поменят брюки или портного

Немецкий модельер Карл Лагерфельд посоветовал Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель подыскать нового портного. По мнению известного дизайнера, покрой брюк главы правительства ФРГ не очень удачен. "Госпоже Меркель следует носить менее яркую одежду, а также брюки другого покроя", - заметил он. Как сообщает dw-world.de, Лагерфельд посоветовал Меркель брать пример с актрисы Дианы Крюгер. По мнению дизайнера, голливудская актриса родом из Германии Диана Крюгер может служить примером идеального стиля в одежде. "С Дианой я знаком с тех пор, как ей исполнилось 15. В Париже мы живем по соседству. Она хорошеет с каждым днем", - заявил модельер. Напомним, Ангела Меркель - федеральный канцлер Германии с 2005 года, первая в истории женщина на этом посту. Ранее возглавляла фракцию Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге, с 1998 года является председателем ХДС. Физик по образованию. Ангела Меркель вторично замужем, детей не имеет.