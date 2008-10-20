Фильм о Буше собрал $4 млн

Фильм W. режиссера Оливера Стоуна о действующем президенте США Джордже Буше собрал в первый день проката $4 млн. Эксперты утверждают, что это неплохой результат для ленты о политике. Лента - первый в истории кинематографа США биографический художественный фильм, выходящий на экраны во время пребывания главного героя в Белом доме в должности действующего главы государства. Главную роль Джорджа Буша-младшего играет 40-летний голливудский киноактер Джош Бролин, снявшийся в 2007 году в оскароносной картине «Старикам тут не место» братьев Коэнов. В картине отражены реальные события жизни Буша и его семьи, его политическая карьера, победа на президентских выборах, интриги в Белом доме, подготовка и начало войны с Ираком, а также отношения Буша с мировыми лидерами.