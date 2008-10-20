Муж Саши Николаенко в списке миллиардеров Forbes

Супруг владелицы конкурса Мисс Украина Вселенная Александры Николаенко, в очередной раз попал в ежегодный рейтинг миллиардеров по итогам 2007 года, опубликованный американским деловым журналом Forbes. Состояние 73-летнего бизнесмена оценивается в $2,1 млрд. Источники богатства: казино и недвижимость. В юности Фил Раффин бросил колледж и занялся торговлей гамбургерами. Вырученные деньги вкладывал в нефть и недвижимость. В 1998 году он купил отель New Frontier и казино, а также 41 акр земли в Лас-Вегасе за $165 млн. 26-летняя Александра Николаенко и Фил Раффин поженились 6 января этого года. По словам украинской модели, 73-летний миллиардер очень заботлив и часто готовит молодой супруге завтраки.