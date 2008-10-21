Норвежская принцесса ударилась головой в Киеве

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, находившаяся сейчас с официальным визитом в Киеве, упала с лестницы и сильно ушибла голову. Об этом сообщает норвежское издание Aftenposten. Врачи провели обследование Метте-Марит, в ходе которого у кронпринцессы было выявлено легкое сотрясение мозга. В связи с этим врачи настояли на том, чтобы супруга наследника норвежского престола следующие два дня соблюдала постельный режим. Как уточняет издание, кронпринцесса в качестве специального посла ООН должна была присутствовать на встрече с представителями ряда украинских организаций, занимающихся проблемами ВИЧ-инфицированных людей. Визит Метте-Марит завершается завтра Принцессе часто не везет. Во время поездки в Германию, она получила сильный солнечный ожог, а ранее в этом году неожиданная болезнь помешала ей совершить запланированный визит в Чили.