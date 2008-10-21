Ахметов второй по богатству в Восточной Европе

Польский еженедельник Wprost представил свой очередной рейтинг самых богатых жителей Центральной и Восточной Европы, второе место в котором занял украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Его состояние польское издание оценило в 23 миллиарда долларов. Самым же богатым европейцем стал россиянин Сулейман Керимов. Его состояние оценено в 24,5 миллиарда долларов. В целом украинские бизнесмены, несмотря на мировой финансовый кризис, также увеличили свои сбережения. В 2008 году обеднел только один украинский миллиардер — собственник Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Владимир Бойко. Если в прошлом году состояние социалиста-металлурга журнал оценил в 2,3 миллиарда долларов, то в 2008 году — только в 2,1 миллиарда.