Обама променял выборы на бабушку

В четверг, 22 октября, Барак Обама, самый вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии, сделает паузу в предвыборной гонке. Он посетит на Гавайях свою больную бабушку. Об этом накануне заявили представители штаба Обамы. Помощник Обамы подтвердил, что состояние здоровья бабушки Барака Обамы, 85-летней Мадлен Данхэм, за последние недели значительно ухудшилось. В заявлении, посвященном паузе в кампании Обамы, отмечается, что госпожа Данхэм "всегда была одним из самых важных людей" в жизни сенатора. В частности сказано, что она вместе с его матерью и дедом воспитывала Обаму на Гавайях с момента, когда он появился на свет, до окончания колледжа.