Из-за телевидения Яценюку хочется застрелиться

Вчера в программе "Свобода слова" на канале ICTV председатель Верховной Рады спрогнозировал, что на преодоление мирового финансового кризиса понадобится год-полтора. Кроме того, Яценюк попросил политиков и журналистов осторожнее относиться к слову кризис. "Вы знаете, я вчера посмотрел новости. И знаете, хотел взять пистолет застрелиться, а затем повеситься. Ни одна страна не позволяет так издеваться над собой. Одна из наших стран-соседей, между прочим, имеет определенное табу на слово кризис. А мы так запугали себя этим кризисом, что все у него не только поверили, но и начали все делать, чтобы он состоялся. Нужно притушить политическую риторику", - сказал он.