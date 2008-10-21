Ротару продает виллу в Ялте из-за кризиса?

По оценкам ялтинских риелторов, вилла певицы даже без косметического ремонта может потянуть на пять миллионов долларов.Народная артистка якобы решилась на такой шаг из-за финансового кризиса. Право на 20-летнюю аренду бывших купален Роффе (на набережной Ялты) певица получила еще в 1991 году. Но лишь с весны Ротару стала вкладывать деньги в реконструкцию, превращая исторический памятник в роскошный трехэтажный особняк «Вилла София» с рестораном, spa-салоном и караоке-студией. Торжественное открытие было намечено на 9 августа (День города), но потом все отложилось на неопределенный срок. И вот на днях сайты запестрили слухами о том, что народная артистка Украины вынуждена продать ялтинский недострой из-за экономического кризиса. Интернет-издания ссылаются на близких друзей певицы, которые якобы утверждают, что строительство заморожено и хозяева занимаются продажей элитной недвижимости. К сожалению, нам не удалось дозвониться до невестки Софии Михайловны Светланы Евдокименко, которая вместе с мужем заправляет работами по обустройству виллы. А вот строители слухам удивились. - Сейчас завозим итальянскую мебель, занимаемся отделочными работами, - рассказал «КП» один из рабочих. - Основные работы проводятся в подвале, где будет размещаться караоке-студия, которую певица делает для себя и своей семьи. Если бы она собиралась продавать виллу, нам дали бы указание завершить работы побыстрее. Да и разве хозяева приобретали бы дорогостоящую технику для звукозаписывающей студии, если планируют продать дом? Как стало известно «КП», уже к 1 ноября должен открыться ресторан «София» на первом этаже. Пока посетители будут обедать в доме певицы, строители должны закончить работы. А полностью все помещения планируют сдать не раньше Нового года. Кстати, если бы Ротару все же решилась продавать «Виллу Софию», она значительно поправила бы свой бюджет. По данным риелторов, цены на недвижимость в центре Ялты просто аховые. Один квадратный метр в элитных высотках в Приморском парке зашкаливает за 12 тысяч долларов. А вилла певицы даже без косметического ремонта может потянуть на пять миллионов долларов. Впрочем, с полной начинкой шикарный особняк будет стоить на порядок дороже.