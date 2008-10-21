Горбачев представил свою книгу в Германии

Представил он ее во Франкфурте-на-Майне, где завершилась крупнейшая в мире книжная ярмарка. Пятидневный фестиваль книги прошел в юбилейный 60-й раз Книга Михаила Горбачева, выпущенная его фондом и издательством «Альпина бизнес букс» называется «Прорыв к свободе. О перестройке двадцать лет спустя. Критический анализ». Она представляет собой воспоминания об истории перестройки, включил выступления последнего советского президента на съездах КПСС, во время заграничных поездок, стенограммы закрытых встреч. Также среди мероприятий ярмарки, считающейся самым престижным в мире фестивалем книги, приняли участие министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер и президент Турции Абдулла Гюль. Приехали на выставку и нобелевские лауреаты.. Выступали также немецкий писатель Гюнтер Грасс и турок Орхан Памук.