Депутаты Киева победили в турнире по футболу

Победителем турнира по футболу "Кубок Блока Леонида Черновецкого" 19 октября 2008 года стала сборная депутатов и активистов Блока из Печерского района столицы. Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете, в соревнованиях приняли участие работники общественных приемных, депутаты районных советов и активисты Блока из всех районов Киева. На прошлой неделе в полуфинал вышли команды четырех районов - Деснянского, Печерского, Подольского и Шевченковского. По результатам полуфинальных матчей, которые состоялись в воскресенье, финалистами стали Печерский и Деснянский районы. Поединок между ними завершился победой Печерского района: основное время завершилось со счетом 1:1, но по результатам серии пенальти они победили со счетом 5:4. Победители и участники турнира получили поощрительные и ценные призы. Вручая награды, сопредседатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Алла Шлапак отметила: "Блок Леонида Черновецкого не только акцентирует на распространении здорового образа жизни, но и собственным примером призывает к этому. Перефразируя известную пословицу, замечу, что кто хорошо работает - тот хорошо отдыхает. Мы доказали, что в Блоке Леонида Черновецкого не может быть никакого соперничества, кроме спортивного. С какой страстью и с каким упорством мы беспокоимся о судьбе киевлян, с таким же энтузиазмом мы устраиваем собственный досуг. Каждый представитель нашей команды понимает, что только собственным примером можно воспитать уважение к здоровому способу жизни". Напомним, в июне народные депутаты провели соревнования по большому теннису. В финале Парламентского кубка победу одержал представитель БЮТ Андрей Кожемякин с партнером-однопартийцем Павлом Костенко.