Коновалюк опасается за свою жизнь

Народный депутат Украины, глава Временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки фактов поставки в Грузию военной техники с нарушением норм украинского законодательства и норм международного права Валерий Коновалюк обратился к и.о. председателя СБУ Валентину Наливайченко с просьбой выделить ему охрану. Об этом передает корреспондент «Фразы». Коновалюк заявил, что дальнейшее расследование дела о нарушениях при торговле оружием «лично» для него «становится вполне небезопасным». «Я уже был вынужден принять меры и перевезти свою семью в безопасное место», - добавил он, отметив при этом, что обращается к СБУ, чтобы была предоставлена охрана и обеспечена его безопасность. Как подчеркнул Коновалюк, не исключено, что давление на него связано с тем, что 27 октября планируется выездное заседание комиссии в Грузии и Южной Осетии, связанное с расследованием фактов нарушений при торговле оружием.