Опра Винфри станет послом США в Великобритании?

В случае победы на президентских выборах в Америке Барака Обамы послом США в Лондон может полететь никто иной, как известная медиа-звезда Опра Винфри. Как удалось узнать господину Огурцову, Опра активно поддерживает афроамериканского кандидата, поэтому решение с большей вероятностью будет принято в ее сторону, нежели в пользу другой сторонницы Обамы Каролины Кеннеди. Интересно, чем заинтересовали Опра и Обама друг друга? Одинаковым цветом кожи, происхождением, финансами или пылким африканским темпераментом в постели? Господину Огурцову слабо верится в то, что Барак отправит Винфри на такую почетную должность просто за красивые глазки. Да и Опре не очень-то выгодно менять многомиллионную медиа-индустрию на политическую демагогию с британцами.