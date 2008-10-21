Жерар Депардье не пришел на похороны своего сына

В прошедшую пятницу во Франции в последний путь проводили Гийома Депардье, скончавшегося от пневмонии 13 октября. Похоронная служба прошла в соборе Нотр-Дам городка Бугиваль. Попрощаться с актером пришли коллеги по цеху, среди которых были Моника Белуччи с Венсаном Касселем, режиссеры Люк Бессон и Бертран Блие. Почтила церемонию и первая леди Франции, Карла Бруни-Саркози, которую тоже можно считать коллегой Гийома: до своего президентского замужества Карла, напомним, была моделью, актрисой и певицей, сообщает ForUm. Из близких Гиома на церемонии присутствовали его сестра Жюли и мама Элизабет. Жерар Депардье замечен не был.