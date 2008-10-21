Яценюк рассказал о фигуре из трех пальцев

Спикер парламента Арсений Яценюк не появится в сессионном зале, пока не будет разблокирована парламентская трибуна и не будет согласованной повестки дня работы. Яценюк напомнил, что вчера предупреждал, что если трибуна будет заблокирована, то нет смысла собираться в сессионном зале. И обращаясь к нардепам из БЮТ, которые ее и заблокировали, он сказал: -Если вы думаете, что такие действия будут поддерживать электоральные рейтинги, то они будут их только понижать. И дело не в электоральных рейтингах, а в людях. Сегодня вместо того, чтобы сказать людям, что мы компенсируем 150 тысяч из фонда гарантирования вкладов, мы скрутили фигуру из трех пальце.