Обама признан самым влиятельным мужчиной года

Барак Обама, кандидат в президенты США от демократов, занял первое место в десятке самых влиятельных мужчин 2008 года. Рейтинг, опубликованный на сайте AskMen.com, составлялся по итогам онлайн-опроса, в котором приняли участие 200 тысяч человек. AskMen.com - американский «мужской онлайн-журнал», средний возраст его читателей - 27-28 лет. В рамках опроса они оценивали, насколько сильно тот или иной из 49 предложенных персонажей влияет на образ их поведения и мысли, а также потребительские предпочтения, сообщает «Лента.ру». Республиканскому сопернику Обамы, Джону Маккейну, в рейтинге досталось десятое место. В первой тройке списка за Обамой следуют руководитель компании Apple Стив Джобс и пловец Майкл Фелпс. Футболист Дэвид Бэкхем, который в прошлогоднем рейтинге был на первом месте, теперь оказался лишь на 25 позиции.