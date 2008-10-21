Глава МВФ за секс

Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, обвиняемый в сексуальной связи с одной из своих подчиненных, разослал сотрудникам фонда электронное письмо, в котором принес официальные извинения за свое поведение. В письме, фрагменты которого приводит агентство «Франс Пресс», Стросс-Кан подчеркивает, что искренне сожалеет о случившемся и просит у своих подчиненных прощения за то, что подвел их своими действиями и скомпрометировал организацию. Скандал вокруг главы МВФ разгорелся после появления в прессе информации о том, что Стросс-кан с декабря 2007 года склонял к близости сотрудницу МВФ, замужнюю венгерку Пироску Надь.