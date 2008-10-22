Абрамович стал спикером Чукотской думы

В среду, 22 октября, депутаты Думы Чукотского автономного округа избрали ее председателем экс-губернатора Чукотки Роман Абрамович. Такое решение было принято депутатами единогласно. В ходе сессии были также избраны три заместителя председателя Думы. Были сформированы комитеты по законодательству и безопасности, по социальной политике, по промышленной и сельскохозяйственной политике, по бюджету, а также комиссия по регламенту и организации депутатской деятельности, и избраны их председателя, передает ИТАР-ТАСС. Напомним, 12 октября экс-губернатор Чукотки Роман Абрамович был избран депутатом Чукотской окружной думы, набрав на выборах 96,99% голосов избирателей. Ранее 3 июля президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Чукотки Романа Абрамовича.