Черновецкий завел дома экзотическую живность

Загородный дом позволяет столичному мэру держать нескольких животных. Киевский городской председатель сообщил после встречи с представителями международных общественных организаций, которые защищают животных: "Я живу за городом. У меня дома есть кот Яша, сейчас появился хорек и четыре ежа, но они уже спят под елкой". Он не рассказал, как зовут животное. Прибавил, что вся семья присматривает за кошками и собаками, пишет Газета-по-украински. Черновецкий живет в двухэтажном особняке в Конче-Заспе. Рядом с коттеджем есть лес, озеро, собственная пристань. "Там классно, хорошая природа. У меня даже выдра там плавает", — говорит о загородном доме мер. Черновецкий заверяет, что дачу построил за собственные средства. Государственного особняка у городского председателя нет, претендовать на него не хочет.