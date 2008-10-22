Ахметов стал богаче на 5 миллиардов долларов

Авторитетное польское издание в очередной раз составило рейтинг 100 самых богатых людей Восточной Европы, среди которых оказались 23 наших соотечественника. По-прежнему пальму первенства среди украинских миллиардеров удерживает Ринат Ахметов. Экономический кризис не успел ударить по состоянию нардепа, и в этом году его активы составили 23 млрд долларов - по сравнению с 18,7 млрд в прошлом году. Такой финансовый рост позволил Ахметову занять второе место в общем рейтинге и заткнуть за пояс остальных украинских богачей. В первой десятке самых богатых людей Европы оказался также совладелец группы компаний «Приват» Игорь Коломойский, который занял почетное седьмое место с состоянием 11,3 млрд долларов. Во вторую десятку вошли основатель корпорации «Интерпайп» Виктор Пинчук (8,9 млрд) и председатель совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергей Тарута (6 млрд). На 27-м месте, как и в прошлом году, остался бизнесмен Дмитрий Фирташ, который увеличил свой капитал до 3,8 млрд долларов. Аналогичные финансовые показатели у председателя группы «Финансы и кредит» Константина Жеваго. В списке Wprost также значатся следующие богатые украинцы: президент корпорации «УкрАвто» Тариэл Васадзе (2,3 млрд), почетный председатель ММК им. Ильича Владимир Бойко (2,1 млрд), совладелец «Запорожстали» Эдуард Шифрин (1,7 млрд), банкиры Александр Ярославский (1,6 млрд), Петр Порошенко (1,45 млрд) и Сергей Буряк (1,4 млрд). Нельзя не заметить и скромного появления в рейтинге киевского мэра Леонида Черновецкого, который занял почетное 85-е место. Однако до звания миллиардера он не дотянул - его капитал исчисляется 950 миллионами долларов. Пока что финансовый кризис не успел ударить по карманам самых богатых людей Украины (см. таблицу), в этом смысле более показательными будут результаты следующего года.