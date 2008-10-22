Кличко открестился от лечения мочой

Чемпион мира по боксу Виталий Кличко заявил , что информация о том, что он лечит руки после боя компрессами из памперса своего трехлетнего сына, не соответствует действительности. Это произошло во время прямой линии Виталия с читателями газеты «Факты и комментарии»: - Это шутка. Мне рекомендовали такой метод, а я, в свою очередь, предложил его Самюэлю Питеру. Руки у меня после боя были та-а-кими опухшими! Синева до сих пор осталась... На следующее утро после поединка, глядя на свои руки, я подумал: «Интересно, а как сейчас выглядит Питер?», – отмазался Кличко. Первыми известие о приверженности чемпиона уринотерапии с его пресс-конференции разнесли немецкие журналисты, потом эту новость подхватили украинские.