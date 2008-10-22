Как британские политики просили у Дерипаски деньги

Высокопоставленные представители британской Консервативной партии встречались с «алюминиевым королем» Олегом Дерипаской, чтобы выпросить у него пожертвования размером в $50 млн в партийную кассу. Как стало известно изданию The Times, Джордж Осборн, министр финансов в теневом кабинете консерваторов, и Эндрю Фелдман, исполнительный директор партии, были в гостях на яхте олигарха. Сделать взнос Фелдман предлагал через одну из принадлежащих Дерипаске британских компаний. А брать деньги, даже не себе – для партии, у иностранцев в Британии запрещено. Это уже второй за последнее время скандал. В связях с Дерипаской обвинили британского министра предпринимательства, а ранее – еврокомиссара по торговле Питера Мэнделсона.