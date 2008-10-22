Во Франции продают куклу-вуду Саркози

Президент Франции Николя Саркози потребовал от издательства K&B изъять из продажи учебник магии вуду, снабженный фигуркой Саркози и набором игл, сообщает Le Monde. Каждый желающий попрактиковаться в магии вуду может воткнуть иголку в любое из мест президента. Учебник, в котором также представлена сатирическая биография Саркози, вышел в продажу 9 октября тиражом в 20000 экземпляров. Как отмечает Le Monde, издательство выпустило еще один вариант учебника по вуду, тиражом в 12000 экземпляров, который на сей раз снабжен фигуркой соперницы Николя Саркози на выборах президента в 2007 году - социалистки Сеголен Руаяль.