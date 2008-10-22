Самый дешевый билет на бой Кличко - Поветкин стоит 107 евро

Чемпион по трем версиям — IBF, WBO и IBO — Владимир Кличко начал подготовку к поединку против официального претендента россиянина Александра Поветкина. Вчера в продажу поступили билеты на этот поединок. Самый дешевый будет стоить — 107 евро, а самый дорогой обойдется любителям бокса в 387 евро. Сам поединок пройдет 13 декабря на SAP Arena в Германии. Для украинского боксера это будет уже 15-й по счету поединок за чемпионское звание. И примечательно то, что именно в немецком городе Манхайме, на этой же арене, два года назад Владимир завоевал пояса IBF и IBO. «Я дважды становился здесь чемпионом мира. Болельщики здесь просто уникальные. Во время двух моих поединков атмосфера в зале была невероятной», — говорит украинец. Также стало известно, что после боя с Поветкиным Кличко хочет провести поединок против скандального британца Дэвида Хэя. Он отметил, что никакой договоренности с этим боксером у него нет, но есть большое желание встретиться с ним в ринге. Напомним, что именно промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions выиграла торги на проведение боя Кличко — Поветкин. Сумма предложения от К2 в размере 13 миллионов долларов с большим отрывом перевесила предложение от Sauerland Events, которая занимается делами Поветкина, — 8 миллионов. А вот «Кличко менеджмент групп» (KMG) продала права на трансляцию трех боксерских поединков на территории России, Украины, Германии, США, Канады, Пуэрто-Рико и других стран немецкой компании Sportfive. Сумма этих соглашений не разглашается. Напомним, что первым из этих боев станет встреча Владимира Кличко и Александра Поветкина.