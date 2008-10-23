Билл Гейтс "подарил" $100 млн

Фонд Мелинды и Билла Гейтс объявил в среду о том, что выделяет 100 миллионов долларов на медицинские исследования, которые будет предоставлены в течение пяти лет. Гранты от основателя компании Microsoft, более десяти лет удерживавшего первенство в списке миллиардеров по версии Forbes, получат 104 ученых или исследовательских групп в 22 странах мира, которые занимаются научными экспериментами в области предупреждения и преодоления ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Нынешним летом Гейтс отошел от руководства Microsoft, чтобы полностью посвятить себя благотворительности. Его фонд уже выделил около 900 миллионов долларов на поддержку развития аграрного сектора беднейших стран мира, а в сентябре он заявил о выделении еще 66 миллионов долларов на новую программу борьбы с голодом в рамках ООН. Объявленная инициатива предполагает инвестиции в технологии, которые помогут фермерам более 20 беднейших стран Африки производить продукцию для закупок Всемирной продовольственной программы (WFP), оказывающей в этих странах гуманитарную помощь. Благотворительный фонд семейства Гейтс составляет 3 миллиарда долларов при предположительном состоянии Гейтса на текущий момент в размере 35 миллиардов долларов.