Елизавета II из-за кризиса уменьшает расходы на свой гардероб

Королева Великобритании Елизавета II в связи с экономическим кризисом намерена сократить свои расходы на одежду, перешив свой старый гардероб вместо покупки новых вещей. Британские СМИ сообщают, что это должно помочь сэкономить королеве во время поездок в Словению и Словакию. Как заявили в Букингемском дворце, королева, известная своим безупречным вкусом к одежде, не стала шить новое роскошное платье для государственного банкета в столице Словении Любляне. Вместо этого придворные портные создали для нее скромный вечерний наряд из ткани, подаренной ей 20 лет назад, передает «РБК». Парча серебристого, золотистого и серого цветов, подаренная королеве во время ее давней поездки в страны Ближнего Востока, до настоящего момента аккуратно хранилась завернутой в бескислотную бумагу. Елизавета, прибывшая в Словению на четыре дня, появится в новом парчовом наряде во дворце Брдо маршалла Тито под городом Крань. Как говорят в резиденции Елизаветы, королева никогда не отличалась расточительностью, предпочитая при возможности использовать вещи по максимуму, чтобы избежать новых заказов. Известно, что в одну из нерушимых привычек королевы входит выключать за собой свет, а ее супруг, герцог Эдинбургский, как-то пожаловался, что носит брюки, сшитые из ткани, купленной им 51 год назад. Бережливость британской королевы подстегнул еще и тот факт, что в результате мирового финансового кризиса она потеряла более трети своего инвестиционного капитала, то есть 37 миллионов фунтов стерлингов. Именно такая сумма составляет третью часть вложенных ею денег в акции банков, компаний и другие ценные бумаги.