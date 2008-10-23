Меркель недовольна фамильярностью Саркози

Как сообщила испанская газета «Эль Паис», германскому посольству в Париже поручено как-нибудь поделикатнее проинформировать Елисейский дворец, что фрау канцлер чувствует себя неловко, когда глава французского государства при встречах лезет к ней целоваться, кладет руку на плечо или хлопает по спине чуть-чуть выше талии. Мол, ничего личного, но в немецкой культуре допустимо только сухое товарищеское рукопожатие. А протестантизм, который исповедует Меркель, и вовсе требует сохранения личной дистанции даже между стратегическими партнерами. Правда, для самого Саркози проявление «чрезмерных» дружеских манер вовсе не прихоть, а скорее привычка. Но его пылкость все равно уступает тому мастерству, с которым лобзал ручки высокопоставленных дам предыдущий президент Франции Жак Ширак. Но поцелуи и поглаживания 70-летнего мэтра воспринимали как галантность, а то же самое в исполнении моложавого Саркози почему-то сочли за дурной тон.