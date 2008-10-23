5-летний Лукашенко поучаствовал в военных учениях

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе со своим внебрачным 5-летним сыном Николаем принял участие в военных учениях «Осень-2008». Мальчик по имени Николай был одет в такую же камуфляжную форму, как и его отец – главнокомандующий Вооруженными силами Беларуси. «Николай Лукашенко наблюдал за учениями в темных очках и вместе с отцом принимал рапорты белорусских генералов», - сообщает «Свобода». Сам же «бацька» уже неоднократно заявлял, что его младший сын будет его приемником и займет после него пост Президента страны.