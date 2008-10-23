Как Шкрибляк курил кальян (ФОТО)

Каждый год семя ресторанов «Козырная карта» устраивает для своих клиентов праздник «Дежавю Джем-Сейшн». Гостей приглашают на лайнер «Звезла Дніпра». Там и происходит самое веселое и, между прочим, самое масштабное гуляние в Украине. Эта осень не стала исключением. Два дня гости пели караоке, танцевали под любимые ритмы Диско 80-х, а в лаунж-баре курили кальян и наблюдать за танцами живота в исполнении очаровательных девушек. Среди веселой публики был и бывший народный депутат-регионал Анатолий Шкрибляк. Компанию «маленькому» политику составляли Влад Плетин, Ивана Куницкая, Пётр Переверзев, Андрей Охлопков, Валерий Мищенко, Сергей Старицкий, Егор Пазенко, певица Галина, Александр Шовковский, Екатерина Серебрянская, Фагот и многие другие.