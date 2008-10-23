Ющенко засыпал цветами мамочек

В Житомире, во время своей рабочей поездки, Президент Украины Виктор Ющенко ознакомился с работой Житомирского областного центра охраны здоровья матери и ребенка. Вместе с Главой государства центр посетил министр здравоохранения Василий Князевич. Президент осмотрел родильное отделение, палаты интенсивной терапии и совместного пребывания матери и ребенка, лактационный центр, а также отделение интенсивной терапии новорожденных. В больнице Виктор Ющенко поздравил женщин, ставших матерями, вручив им цветы и подарки.