Тюрьма Березовского станет отелем-люкс

Здание магистратского суда на Боу-стрит в Лондоне, где в 2003 году слушались дела об экстрадиции бизнесмена Бориса Березовского, будет превращено в отель. Посетители бывшей гостиницы смогут переночевать в бывших камерах для заключенных. Здание суда было открыто в 1881 году. Из эксплуатации его вывели в 2006 году. Тогда же оно было продано ирландской девелоперской компании Edward Holdings за 25 млн фунтов стерлингов, сообщает «Фонтанка.ру». Из 90 номеров отеля шестнадцать будут размещаться в бывших камерах для заключенных. Данное место примечательно еще и тем, что в 1895 году здесь слушалось дело писателя Оскара Уайльда, обвиненного в развратном поведении и осужденного на два года тюрьмы.