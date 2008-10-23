Президент Израиля будет британским рыцарем

Королева Великобритании Елизавета II намерена возвести президента Израиля Шимона Переса в рыцарское звание. Подобной чести Перес будет удостоен за вклад в дело укрепления мира, а также за развитие двусторонних израильско-британских отношений. Церемония должна состояться во время предстоящего визита Шимона Переса в Великобританию, который начнется 18 ноября В ходе своего пребывания в Лондоне Перес намерен встретиться с премьер-министром Гордоном Брауном и министром иностранных дел Дэвидом Мелибэндом. Главным событием визита израильского президента в Великобританию должна стать его речь перед представителями обеих палат британского парламента.