У мисс Луизианы отобрали титул из-за неоплаченного счета

Победительница конкурса Мисс Луизиана среди девушек в возрасте до 19 лет Линдси Эванс лишилась титула из-за неоплаченного счета в ресторане, сообщает Associated Press. 18-летняя Эванс не оплатила чек на сумму 46 долларов и семь центов. Менеджер ресторана, в котором девушка обедала с друзьями, вызвал полицию, когда обнаружил, что счет остался неоплаченным. Также он нашел на столе забытый блокнот, в котором оказались водительские права Эванс и два грамма марихуаны. Полиция предъявила 18-летней американке обвинение в хранении наркотиков, сообщает «Лента.ру». Президент компании RPM Productions, которая спонсирует конкурс красоты, заявила, что титул Эванс аннулирован. Девушке разрешили оставить у себя корону, которая вручается победительнице конкурса. Выбор новой Мисс Луизиана состоится 1 ноября.