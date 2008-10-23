Президент ФИФА попал в серьезную аварию

Президент ФИФА Йозеф Блаттер не пострадал в автоаварии, виновником которой, по всей видимости, был он сам, сообщает «Газета.Ru». Инцидент произошел в субботу вечером в кантоне Берн близ города Шпиц. По данным газеты, Блаттер на своем автомобиле при попытке совершить обгон задел машину, идущую в том же направлении. В результате машину Блаттера через двойную осевую линию вынесло на встречную полосу, где в нее врезался другой автомобиль, водитель которого получил легкие ранения. Обе автомашины серьезно пострадали. Официальный представитель ФИФА Ганс Клаус отказывается комментировать этот инцидент. Представитель кантональной полиции сообщил сегодня, что «расследование причин аварии еще не завершено». В то же время он дал понять, что виновником ДТП был, скорее всего, сам Блаттер, который «неосторожно совершал маневр обгона».