Король Непала задолжал миллион долларов за электричество

Бывший король Непала Гьянендра задолжал миллион долларов за электричество, пишет «Газета по-украински» со ссылкой на Associated Press. Директор компании Nepal Electricity Authority, которая обеспечивает страну электричеством, сообщил, что бывшему королю дано 15 дней, в течение которых он должен оплатить счет. Сообщается, что в счет включена стоимость услуг электрификации 22 зданий, принадлежащих Гьянендре и членам его семьи. По информации агентства, Гьянендра не оплачивал счета за электричество с 2005 года. Первое требование погасить задолженность королю направили еще весной, однако бывший монарх не заплатил ни цента. Король Гьянендра взошел на престол в 2001 году после смерти своего племянника Дипендры. В начале 2007 года он был отстранен от власти. В мае 2008 году в Непале была провозглашена республика.