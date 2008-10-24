«Единая Россия» пополнилась Гошей Куценко

Известный российский актер кино и театра Гоша Куценко вступил в партию «Единая Россия». Вручение партбилета состоялось 23 октября на Втором этапе ХI конференции московского городского регионального отделения партии. «Я здесь, так как здесь будущее моей страны», - заявил Куценко. Ранее Куценко уже выступал на мероприятиях, связанных с представителями власти, в том числе на общероссийском форуме в поддержку Владимира Путина, прошедшем в Твери в ноябре 2007 года. Гоша Куценко прославился ролями в таких фильмах, как «Антикиллер», «Мама, не горюй», «Турецкий гамбит», «Ночной дозор».