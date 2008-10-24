Ющенко покажет Патриарху гривню

Как сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей Гончарук, 27 - 28 октября 2008 года планируется официальный визит Президента Украины Виктора Ющенко в Турецкую Республику. Во время переговоров Президента Украины с Президентом, Премьер-министром и Спикером Парламента Турции, предусматривается обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной безопасности, взаимодействия, в межправительственных организациях. В рамках официального визита также планируется посещение Президентом Украины города Стамбул, где при участии Вселенского Патриарха, дипломатов и общественности, состоится презентация серебряной памятной монеты «В честь визита в Украину Вселенского патриарха Варфоломея I» . Программой визита кроме того предусмотрена встреча Президента Украины Виктора Ющенко с Вселенским патриархом Варфоломеем I, во время которой будут обсуждены актуальные проблемы мирового православия и последующее сотрудничество со Вселенским патриархатом.