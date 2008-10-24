У Матвиенко отбирали сало!

Накануне 90-летнего юбилея ВЛКСМ бывший первый секретарь комсомола Украины, а ныне народный депутат Анатолий Матвиенко рассказал, что в юности ненавидел общественно-комсомольскую работу – Сейчас многие говорят, что, мол, комсомол был развратным. Но причем здесь комсомол? Неужели вы думаете, что если собрать молодых журналистов, они только и будут общаться на профессиональные темы? И рюмочку выпьют, и целоваться станут, и обниматься. Они же молодые! Ни расхлябанности, ни пакостей у нас не было! Безусловно, мы собирались, что-то отмечали... Если бы я собрал все вылитое мной спиртное, то, наверное, ходил бы по колено в водке! И это только за свою комсомольскую карьеру. Я не пил и не пью, до сих пор занимаюсь спортом. Но бывали случаи, когда поднять рюмочку было необходимо. Это целое искусство – не пить, когда нужно (смеется). Правда, когда я возглавил Бершадский райком комсомола, пить пришлось по-настоящему. Было это на посвящении в первые секретари. Мне налили стакан водки, бросили туда секретарский значок. Закуска – краюха хлеба с крохотным кусочком сала. Нужно было выпить водку, зубами достать значок, дать его старшему товарищу, который и прикреплял его на грудь виновника торжества. Я говорю, что ж вы так мало закуски мне дали? «Ах, мало?» – сказали мне, и... забрали сало. Выпил я этот стакан, прошел, так сказать, посвящение... Вечером сходил на тренировку, потом в сауну, а на следующий день меня забрали в больницу с сердечным приступом. Целую неделю пролежал.