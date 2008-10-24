Обама улетел к бабушке на Гавайи

Кандидат в президенты США сенатор-демократ Барак Обама прибыл в Гонолулу (штат Гавайи), чтобы навестить свою 85-летнюю бабушку Мадлен Данхэм, здоровье которой серьезно ухудшилось, сообщает РИА Новости. Из аэропорта кортеж Обамы сразу проследовал к дому Мадлен Данхэм. Для поездки к бабушке Обама прервал на двое суток свое участие в предвыборной гонке. Ряд политических оппонентов Обамы, включая самого известного в США консервативного прореспубликанского радиообозревателя Раша Лимбо, подвергли сомнению причины, по которым кандидат демократов срочно прилетел на Гавайи. По утверждению Лимбо, причиной прилета Обамы на Гавайи мог быть "вопрос свидетельства о рождении - судебный иск, поданный человеком по имени Филлип Берг в Филадельфии в августе с требованием к Обаме представить его настоящее свидетельство о рождении, но он (Обама – Ред.) до сих пор не ответил". При этом Лимбо оговорился, что сам он "ничего не утверждает", а лишь обращает внимание на то, что вопрос о свидетельстве о рождении Обамы "возникает повсюду". Бывший заместитель генерального прокурора штата Пенсильвания, зарегистрированный демократ и практикующий адвокат Филип Берг, о котором упомянул Лимбо, в эфире другой консервативной радиопрограммы заявил вечером в четверг, что, якобы, располагает новыми доказательствами того, что на самом деле Обама родился не на Гавайях, а в столице Кении Момбасе и поэтому по конституции США не имеет юридического права занимать должность главы государства, так как президентом США может быть только лицо, родившееся на американской территории. Берг утверждает, что "в ближайшие день-два сможет обнародовать доказательство" в виде имеющейся у него аудиозаписи телефонного разговора с проживающей в Кении еще одной бабушкой Обамы. "Это Сара Обама - бабушка Барака Обамы по отцу, которая была в родильной палате в Кении, когда он родился 4 августа 1961 года. Она сказала: "Я очень горжусь, что мой внук станет президентом США". Когда ее спросили, где он родился, она ответила: "Я была в родильной палате, когда он родился здесь в Кении", - заявил в эфире радиостанции Берг. Избирательный штаб Обамы уже несколько раз опровергал утверждения о том, что кандидат демократов, якобы, родился в Кении. Штаб даже распространил через СМИ копию официального свидетельства о рождении, в котором написано, что Барак Обама родился 4 августа 1961 года в Гонолулу (штат Гавайи). Свидетельство выдано департаментом здравоохранения правительства штата Гавайи 8 августа 1961 года. Подлинность этого свидетельства подтвердили американским СМИ несколько официальных представителей властей штата Гавайи. Объясняя причины, по которым он прервал свою предвыборную гонку и вылетел на Гавайи, Обама заявил, что считает для себя очень важным увидеться со своей бабушкой, пока ее здоровье не ухудшилось окончательно. "Моя бабушка осталась последней", - сказал Обама, напомнив, что Мадлен Данхэм вместе со своим мужем и дочерью - матерью Обамы - растили его на Гавайях. При этом он подчеркнул, что не хочет повторения ситуации, когда в 1995 году он не успел приехать, чтобы увидеть свою мать, которая скончалась тогда от рака. Мадлен Данхэм больна раком и кроме того перенесла недавно операцию в связи с переломом шейки бедра. В воскресенье ей исполнится 86 лет. Обама проведет в Гонолулу у своей бабушки целый день, после чего вернется на материковую территорию США, чтобы уже в субботу продолжить участие в президентской гонке.