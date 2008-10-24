Лужков заработал на свадьбе Путина и Кабаевой

Мэр Москвы Юрий Лужков отсудил у бизнесмена Александра Лебедева и журнала GQ по 50 тысяч рублей (почти $2000) с каждого за то, что они назвали его возможным источником слухов о женитьбе Владимира Путина на Алине Кабаевой. Басманный суд Москвы частично удовлетворил иск Лужкова к Лебедеву и журналу GQ о защите чести и достоинства и деловой репутации. Изначально Лужков требовал от каждого ответчика по 500 тысяч рублей. Поводом для судебного разбирательства послужило опубликованное в июльском номере GQ интервью Лебедева. В беседе с Ксенией Собчак и Ксенией Соколовой бизнесмен назвал Лужкова возможным источником слухов о личной жизни премьер-министра, тогда еще президента России Владимира Путина. Суд также обязал GQ опубликовать опровержение этой информации.