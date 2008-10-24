Берлускони хочет увеличить «супергруппу»

«Большая восьмерка» (G8) в связи с мировым финансовым кризисом должна быть расширена до формата G14, заявил в пятницу премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, находящийся с визитом в Китае. По его мнению, в состав расширенной «супергруппы» должны войти Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия, Египет и Мексика. «Сознавая ответственность за будущее председательствование Италии в рамках G8, а также перед лицом экономического кризиса, затрагивающего интересы всех стран мира, я подтверждаю намерение G8 дать жизнь группе G14», - заявил Берлускони. «Таким образом, (в G14) будут представлены 80% мировой экономики, и мы сможем принимать решения, имея в виду, что эта «супергруппа» будет институтом управления мировой экономикой», - сказал премьер.