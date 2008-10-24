Леонид Кравчук, Сергей Тарута и футболист Шевченко написали Ющенко

Известные политики, общественные деятели, бизнесмены выступают против проведения досрочных парламентских выборов и предлагают создать политически нейтральное правительство. Подчеркивая, что финансовый кризис может обернуться крахом украинской экономики, авторы письма призывают политиков временно «забыть о своей партийной принадлежности и бороться с последствиями кризиса, а не друг с другом». Поэтому одно из главных требований, изложенных в письме, - это отзыв президентского указа о досрочных выборах в Верховную Раду. Открытое письмо уже подписали первый Президент Украины Леонид Кравчук, президент Национальной академии наук Борис Патон, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М. Амосова Геннадий Кнышов, председатель Совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергей Тарута, глава общественно-политического объединения «Украинский форум» Владимир Семиноженко, известные писатели Борис Олийнык и Андрей Курков, главный редактор «Зеркала недели» Владимир Мостовой, экс-глава СБУ Игорь Смешко, знаменитые украинские спортсмены - футболист Андрей Шевченко и теннисист Андрей Медведев, многие другие известные люди Украины. Как подчеркивают авторы письма, поставить под ним свою подпись может каждый, кто разделяет позицию о запрете на политизацию нынешней ситуации в экономике и неуместности внеочередных выборов.