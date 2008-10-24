Глава Туркмении пошел по стопам отца

Президент Бердымухаммедов создал комиссию по контролю за деятельностью людей искусства. Писатели и режиссеры впали в отчаяние – цензура вернулась Хотя первые шаги президента, пришедшего на смену умершему «отцу всех туркмен» Ниязову, внушали надежду, что жить в стране станет свободнее: вернули запрещенный балет, отпустили посаженных в тюрьму оппозиционеров, разрешили интернет, стали исчезать изображения его предшественника, которые были всюду. Но теперь он возвращается к методам Туркменбаши. Согласно президентскому указу, «в целях обеспечения более высокого художественного уровня и глубины содержания создаваемых киносценариев, пьес, романов, повестей, крупных поэм, призванных отобразить масштабные преобразования эпохи нового Возрождения... утвержден состав комиссии по оценке художественного уровня этих произведений». Эта комиссия наделяется правом оценивать художественное качество работ и решать, издавать ли эти книги (ставить пьесы, снимать фильмы). Творческие люди восприняли весть о создании госкомиссии с ужасом.