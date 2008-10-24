Завтра Кушнарев оживет в граните и бронзе

В субботу в Харькове откроют памятник экс-губернатору Евгению Кушнареву, смертельно раненому на охоте под Изюмом в январе 2006 года. Скульптуру в три с лишним метра высотой уже устанавливают на втором городском кладбище, где похоронен политик. Фигуру губернатора отлили из бронзы в Киеве — скульптура слишком большая, и у нас подходящей мастерской не нашлось, объяснил автор памятника Александр Ридный. Евгений Кушнарев изображен в движении, как на фото в его книге "Сто шагов по харьковской земле": он идет, забросив пиджак на плечо. В окончательном варианте пришлось отказаться от задуманного в эскизе поля колосьев, в которых должен был по колено утопать экс-губернатор. Политик изображен на фоне стелы из серого и черного гранита — камень заказали в Италии родственники Евгения Кушнарева. Стела за спиной Евгения Кушнарева словно расколота пулей от рокового выстрела на две половины: светлую и черную.